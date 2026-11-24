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Sunday, November 29th –

PremierHiSpecCars.com Premier Division: 11am, Lyre Rovers v Ardfield.

OBrienWaterServices.com Championship: 11am, Aultagh Celtic B v Castlelack; 2.30pm, Kilbrittain Rovers v Beara United; 2.30pm, Clonakilty AFC B v Dunmanway Town A.

Premier Cup: 11am, Dunmanway Town v Bunratty United; 11am, Togher Celtic v Drinagh Rangers.

Championship Cup: 11am, Skibbereen Celtic v Aultagh Celtic; 2.30pm, Castletown Celtic v Bay Rovers.

Fusion Home Decor Women’s 7’s League: 11am, Sullane v Bunratty United in Dunmanway Astro; 11am, Drinagh Rangers v Aultagh Celtic in Drinagh Astro; 12.15pm, Dunmanway Town v Lyre Rovers in Dunmanway Astro; 1.30pm, Bandon v Beara United in Dunmanway Astro.