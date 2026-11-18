Wednesday, November 18th

OBrienWaterServices.com Championship: 7.45pm, Castletown Celtic v Beara United.

Saturday, November 21st

U18 Division: 1pm, Skibbereen AFC v Clonakilty AFC; 2.30pm, Drinagh Rangers v Bunratty United.

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Sunday, November 22nd

PremierHiSpecCars.com Premier Division: 11am, Drinagh Rangers v Dunmanway Town; 11am, Ardfield v Lyre Rovers; 2.30pm, Drinagh Rangers A v Togher Celtic.

OBrienWaterServices.com Championship: 11am, Clonakilty AFC B v Bay Rovers; 11am, Aultagh Celtic B v Kilbrittain Rovers; 11am, Skibbereen Celtic v Aultagh Celtic; 11am, Castlelack v Dunmanway Town A.

McCarthy Insurance Group Munster Junior Cup Round 3: 2pm, Coachford AFC A v Clonakilty AFC.

Fusion Home Decor Women’s 7’s League: 11am, Beara United v Dunmanway Town in Bantry Astro; 11am, Lyre Rovers v Drinagh Rangers in Dunmanway Astro; 12.15pm, Aultagh Celtic v Sullane in Dunmanway Astro; 1.30pm, Bunratty United v Drinagh Rangers A in Dunmanway Astro.