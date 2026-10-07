Check out this weekend's West Cork League fixtures

SATURDAY, OCTOBER 10TH
WCL U18 Division: 2.30pm, Togher Celtic v Drinagh Rangers.
Munster FA U17 Cup: 2pm, Clonakilty AFC v St Mary’s.
McCarthy Insurance Group Munster Junior Cup: 2pm, Dunmanway Town v ARC Rovers.
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JAKO Ireland Munster Youth Cup: 2pm, Skibbereen AFC v Carrigaline United.
SUNDAY, OCTOBER 11TH
WCL Premier Division: 11am, Ardfield v Drinagh Rangers A.
WCL Championship: 11am, Aultagh Celtic v Kilbrittain Rovers; 11am, Clonakilty AFC B v Aultagh Celtic B.
WCL Championship Cup: 11am, Beara United v Bay Rovers.
McCarthy Insurance Group Munster Junior Cup: 11am, Cathedral Celtic v Bunratty United; 11am, Skibbereen Celtic v Togher Celtic; 2pm, Drinagh Rangers v Mallow Town A; 2pm, Clonakilty AFC v Strand United A.