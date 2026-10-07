Sport

Check out this weekend's West Cork League fixtures

October 7th, 2026 9:47 AM

By Southern Star Team

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SATURDAY, OCTOBER 10TH

WCL U18 Division: 2.30pm, Togher Celtic v Drinagh Rangers.

Munster FA U17 Cup: 2pm, Clonakilty AFC v St Mary’s.

McCarthy Insurance Group Munster Junior Cup: 2pm, Dunmanway Town v ARC Rovers.

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JAKO Ireland Munster Youth Cup: 2pm, Skibbereen AFC v Carrigaline United.

SUNDAY, OCTOBER 11TH

WCL Premier Division: 11am, Ardfield v Drinagh Rangers A.

WCL Championship: 11am, Aultagh Celtic v Kilbrittain Rovers; 11am, Clonakilty AFC B v Aultagh Celtic B.

WCL Championship Cup: 11am, Beara United v Bay Rovers.

McCarthy Insurance Group Munster Junior Cup: 11am, Cathedral Celtic v Bunratty United; 11am, Skibbereen Celtic v Togher Celtic; 2pm, Drinagh Rangers v Mallow Town A; 2pm, Clonakilty AFC v Strand United A.

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