TEAM NEWS: Cork reveal team for league opener against Meath

THE Cork senior football team to play Meath in round one of the Allianz Football League Division 2 in Páirc Uí Chaoimh on Sunday (1.30pm) has been announced.

Ian Maguire, who missed the McGrath Cup final against Limerick with a calf strain, has returned to midfield to partner Colm O'Callaghan.

CORK: Micheál Aodh Martin (Nemo Rangers); Maurice Shanley (Clonakilty), Daniel O’Mahony (Knocknagree), Kevin O’Donovan (Nemo Rangers); Sean Meehan (Kiskeam), Rory Maguire (Castlehaven), Matty Taylor (Mallow); Colm O’Callaghan (Éire Óg), Ian Maguire (St Finbarr’s), Eoghan McSweeney (Knocknagree); Sean Powter (Douglas), Brian O’Driscoll (Tadhg MacCarthaigh); Chris Óg Jones (Iveleary), Brian Hurley (Castlehaven), Steven Sherlock (St Finbarr’s).

SUBS: Chris Kelly (Éire Óg), Tommy Walsh (Kanturk), Luke Fahy (Ballincollig), Cian Kiely (Ballincollig), Shane Merritt (Mallow), Killian O’Hanlon (Kilshannig), John O’Rourke (Carbery Rangers), Ruairí Deane (Bantry Blues), Conor Corbett (Clyda Rovers), Cathail O’Mahony (Mitchelstown), Mark Cronin (Nemo Rangers).