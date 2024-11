Crowley beats McCarthy in Novice A final

RESULTS:

BAILE BHUIRNE Sean Lehane bt Barry O’Brien Nov-E.

BALLINACURRA Brian Crowley bt Damien Healy 1bl €600 as. Donnacha O’Donovan bt Colm O’Regan. Mike Casey bt Tom Reaney €1,600 as. Colm O’Regan bt John Hickey €4,350 as.

BALLYDEHOB Peter Nagle bt Sidney Shannon €650 as. Peter Nagle bt Sidney Shannon ls €650 as. Alan Keane bt John O’Brien €750 as. Jack Cahalane & Vincie O’Mahony bt A & D McCarthy ls €700 as.

BANTRY Martin Coppinger bt Gary Daly 1bl €2,500 as (Dan Riordan Cup SF).

CLONDROHID Shane Lucey bt Brian Healy Nov-E. Rachel Moynahan bt Saoirse O’Brien Nov-Ladies.

CURRAHEEN Anthony Crowley bt Eoin McCarthy 3bls Nov-A Tour Final.

DRINAGH Mickey Harrington bt Jack Cahalane Vin-B ns. Donal O’Sullivan bt Finbarr Fitzpatrick Vin-C ns.

DUNDERROW Jim O’Neill bt Joe Williamson ls ns Vin-C.

FIRMOUNT Kevin Finnegan bt Terence Looney Nov-E €170 as. Barry Meade bt Tom Barrett Nov-E ns. Juliette Murphy bt Ailbhie O’Shea €250 as. John MacSullivan bt Liam McCarthy €400 as.

GRENAGH PScanlon bt PGould 1bl Vin-C. Joe Walsh bt Mickey Cahill 1bl Vin-C.

JAGOES Pascal Bowen bt Brian Galvin ls €500 as. Colm O’Regan bt Pascal Bowen (+ a Pole of Odds) ls €220 as. Ger Hurley bt Graham Geasley €400 as. Gary Sullivan v Ger Hurley €400 as.

KILNAMARTYRA Matty O’Leary bt Timmy O’Connell Nov-E.

LYRE Tom O’Donovan bt Brendan O’Sullivan 1bl €900 as Vin-C. James O’Donovan bt Tommy O’Sullivan ls €3,500 as (MHC SF). Jordan O’Sullivan/Luke Connors bt Darren Harrington/Jim Copffey €2,050 as.

MACROOM David Casey bt Odhran O’Leary Nov-E.

NEWCESTOWN Donnacha O’Donovan bt Mark Courtney ls €600 as. Tim Allen bt Paudie Keohane ls €550 as. Peter Walsh bt Timmy Coughlan 1bl €800 as. Finbarr Lucey bt Gus Kelleher 1bl €400 as. Chris Larkin/Seanie O’Donovan bt Connie Lehane/Jerry O’Donovan twice 1bl Tuesday Club.

ROSSCARBERY James O’Driscoll bt Mark Shannon 2bls €750 as. James O’Driscoll bt Sidney Shannon ls €400 as. Michael O’Leary bt Jan Tessyman €100 as.

SCHULL Kieran O’Sullivan bt James McNulty (Frankie/Denny Cup) 1bl €600 as. Darren Lynch bt Luke Nolan (Mick Flor Cup) 1bl €650 as.

SHANNONVALE Tim Young bt Paul Buckley ls €2,000 as Inter Tour SF. John Connolly/Tom Allen bt Eoin McCarthy/Tommy Maloney 3bls €800 as.

TERELTON Liam Kearney bt Niall Murphy (Jerh Cotter Cup Final) 1bl €1,320 as.

THE BOG ROAD John Twohig bt Kevin Bowles 1bl ns Vin-C.

THE CLUBHOUSE John Nagle bt Donal O’Mahony 1bl €150 as Vin-B.

TIMPLEMARTIN David Hegarty bt Michal John O’Brien 1bl bt Conor Creedon 2bls 3 x €3,600 as. Jim Coffey bt Evan Buckley ls €3,300 as.