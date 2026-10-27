Check out this weekend's West Cork League fixtures

Saturday, October 31st

2026 WCL U18 Division: 2pm, Bay Rovers v Togher Celtic; 2.30pm, Clonakilty AFC v Bunratty United.

Sunday, November 1st

PremierHiSpecCars.com Premier Division: 11am, Drinagh Rangers v Bunratty United; 2.30pm, Drinagh Rangers A v Clonakilty AFC; 2.30pm, Lyre Rovers v Ardfield

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OBrienWaterServices.com Championship: 11am, Castletown Celtic v Aultagh Celtic B; 11am, Aultagh Celtic v Clonakilty AFC B; 11am, Kilbrittain Rovers v Skibbereen Celtic; 2.30pm, Castlelack v Bay Rovers; 2.30pm, Beara United v Dunmanway Town A.

McCarthy Insurance Group MJC Round 3: 2pm, Togher Celtic v Dunmanway Town (2:00 PM)

Fusion Home Decor WCL Women's 7's League: 11am, Beara United Women v Sullane FC Women in Bantry; 11am, Bandon Women v Drinagh Rangers Women in Bandon; 11am, Aultagh Celtic Women v Bunratty United Women in Dunmanway; 12.45pm, Lyre Rovers Ladies v Drinagh Rangers A Women in Dunmanway.