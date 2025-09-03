WCL FIXTURES: Check out this weekend's local soccer action
THURSDAY, SEPTEMBER 4TH
O33s Masters Cup final: 7pm, Bandon AFC v Drinagh Rangers, in Castletownkenneigh.
SUNDAY, SEPTEMBER 7TH
PremierHiSpecCars.com Premier Division: 11am, Baltimore v Drinagh Rangers B; 11am, Clonakilty Soccer Club v Lyre Rovers; 11am, Drinagh Rangers v Dunmanway Town; 11am, Togher Celtic v Castletown Celtic.
OBrienWaterServices.com Championship: 11am, Aultagh Celtic v Spartak Mossgrove; 11am, Bunratty United v Castlelack; 2.30pm, Aultagh Celtic v Skibbereen Celtic; 2.30pm, Bay Rovers v Skibbereen AFC.