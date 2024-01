TEAM NEWS: Cork name side for McGrath Cup clash v Clare

CORK have named their starting team for their opening game of 2024 – their McGrath Cup opener away to Clare on Wednesday night (7pm).

CORK: Patrick Doyle (Knocknagree); Kevin Flahive (Douglas), Maurice Shanley (Clonakilty), Mattie Taylor (Mallow); Darragh Cashman (Millstreet), Thomas Clancy (Clonakilty), Brian O’Driscoll (Tadhg MacCarthaigh); Colm O’Callaghan (Eire Óg), Paul Walsh (Kanturk); Eoghan Mc Sweeney (Knocknagree), Fionn Herlihy (Dohenys), John O’Rourke (Carbery Rangers); David Buckley (Newcestown), Conor Corbett (Clyda Rovers), Blake Murphy (St Vincent's).

SUBS: Callum Dungan (Carrigaline), Tommy Walsh (Kanturk), Sean Meehan (Kiskeam), Neil Lordan (Ballinora), Luke Fahy (Ballincollig), Jack McCarthy (Carrigaline), Ian Maguire (St Finbarr's), Chris Óg Jones (Iveleary), Ruairi Deane (Bantry Blues), Damien Gore (Kilmacabea), Mark Cronin (Nemo Rangers).