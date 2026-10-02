FIXTURES: West Cork League fixtures for this weekend

SATURDAY, OCTOBER 3RD
WCL U18 DIVISION - 11am, Clonakilty AFC v Togher Celtic; 12pm, Bay Rovers v Bunratty United; 12.30pm, Skibbereen AFC v Drinagh Rangers.
SUNDAY, OCTOBER 4TH
WCL PREMIER DIVISION - 11am, Lyre Rovers v Drinagh Rangers A; 11am, Ardfield v Drinagh Rangers; 2.30pm, Togher Celtic v Dunmanway Town; 2.30pm, Bunratty United v Clonakilty AFC.
ADVERTISEMENT
WCL CHAMPIONSHIP - 11am, Kilbrittain Rovers v Castletown Celtic; 11am, Skibbereen Celtic v Castlelack; 11am, Beara United v Aultagh Celtic; 11am, Dunmanway Town A v Clonakilty AFC B; 2.30pm, Aultagh Celtic B v Bay Rovers.