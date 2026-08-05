Sport

Check out the upcoming Carbery U21 football and hurling championship fixtures

August 5th, 2026 11:59 AM

By Southern Star Team

Check out the upcoming Carbery U21 football and hurling championship fixtures Image
Castlehaven's Daniel McCarthy breaks away from Newcestown's Fiachra Ó Donnchadha during the Clóna Milk U21A FC quarter-final in Clonakilty. (Photo: Paddy Feen)

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CARBERY U21A FC SEMI-FINALS

THURSDAY, AUGUST 6TH: 7.30pm, Castlehaven v Carbery Rangers in Skibbereen.

SATURDAY, AUGUST 8TH: 7.30pm, Clonakilty v Dohenys in Ballincarriga.

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CARBERY U21B FC SEMI-FINALS

FRIDAY, AUGUST 7TH: 7.30pm, Clonakilty v St Colum’s in Drimoleague.

SATURDAY, AUGUST 8TH: 7.30pm, Bandon v Kilmeen in Enniskeane.

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CARBERY U21C FC SEMI-FINAL

SATURDAY, AUGUST 8TH: 7.30pm, Kilbrittain v Muintir Bhaire in Rosscarbery.

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CARBERY U21A HC SEMI-FINAL

FRIDAY, AUGUST 7TH: 7.15pm, Newcestown v Ibane Gaels in Enniskeane.

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CARBERY U21C HC SEMI-FINALS

SATURDAY, AUGUST 8TH: 7pm, Owen Gaels v O’Donovan Rossa in Ardfield.

SUNDAY, AUGUST 9TH: 7pm, Randal Óg v St James in Ballinascarthy.

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