Check out the upcoming Carbery U21 football and hurling championship fixtures

CARBERY U21A FC SEMI-FINALS
THURSDAY, AUGUST 6TH: 7.30pm, Castlehaven v Carbery Rangers in Skibbereen.
SATURDAY, AUGUST 8TH: 7.30pm, Clonakilty v Dohenys in Ballincarriga.
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CARBERY U21B FC SEMI-FINALS
FRIDAY, AUGUST 7TH: 7.30pm, Clonakilty v St Colum’s in Drimoleague.
SATURDAY, AUGUST 8TH: 7.30pm, Bandon v Kilmeen in Enniskeane.
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CARBERY U21C FC SEMI-FINAL
SATURDAY, AUGUST 8TH: 7.30pm, Kilbrittain v Muintir Bhaire in Rosscarbery.
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CARBERY U21A HC SEMI-FINAL
FRIDAY, AUGUST 7TH: 7.15pm, Newcestown v Ibane Gaels in Enniskeane.
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CARBERY U21C HC SEMI-FINALS
SATURDAY, AUGUST 8TH: 7pm, Owen Gaels v O’Donovan Rossa in Ardfield.
SUNDAY, AUGUST 9TH: 7pm, Randal Óg v St James in Ballinascarthy.