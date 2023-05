TEAM NEWS: Daly sole Carbery representative on Cork U20 hurling team for the Munster final

THE Cork U20 hurling team to play Clare in the Munster final in the TUS Gaelic Grounds, Limerick, tonight (7.30pm) has been announced.

Randal Óg’s Sean Daly will be the sole Carbery representative on the team who have won four games from four up to now.

Cork: Brion Saunderson (Midleton); Sean Daly (Randal Óg), Shane Kingston (Ballinora), Darragh O’Sullivan (Ballinhassig); James Dwyer (Ballincollig), Ben O’Connor (St Finbarr’s), Mark Howell (Douglas); Tadhg O’Connell (Ballincollig), Michael Mullins (Whitechurch) (Captain); William Buckley (St Finbarr’s), Ben Cunningham (St Finbarr’s), Colin Walsh (Kanturk); David Cremin (Midleton), Diarmuid Healy (Lisgoold), Ross O’Sullivan (Na Piarsaigh).

Subs: Paudie O’Sullivan (Fr O’Neills), Ciarmhac Smyth (Midleton), Kevin Lyons (Ballygarvan), Ciaran Doolan (St Finbarr’s), Timmy Wilk (Cobh), Mikey Finn (Midleton), Adam O’Sullivan (Ballinhassig), Jack Leahy (Dungourney), Brian Keating (Ballincollig).