West Cork League fixtures for this weekend

Saturday, November 14th -

U18 Division: 2.30pm, Bunratty United v Clonakilty AFC; 2.30pm, Drinagh Rangers v Bay Rovers; 2.30pm, Skibbereen v Togher Celtic.

Sunday, November 15th -

PremierHiSpecCars.com Premier Division: 11am, Clonakilty AFC v Drinagh Rangers A; 2.30pm, Lyre Rovers v Bunratty United; 2.30pm, Togher Celtic v Ardfield.

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Fusion Home Decor WCL Women’s 7’s League: 11am, Drinagh Rangers A v Aultagh Celtic in Drinagh; 11am, Sullane v Lyre Rovers in Dunmanway; 12.15pm, Drinagh Rangers v Beara United in Drinagh; 12.15pm, Dunmanway Town v Bandon in Dunmanway.