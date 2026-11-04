Check out this week's West Cork League fixtures

West Cork League fixtures for the weekend are as follows:
Thursday, November 5th –
PremierHiSpecCars.com Premier Division: 8.15pm, Ardfield v Dunmanway Town.
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Saturday, November 7th –
WCL U18 Division: 2.30pm, Togher Celtic v Bunratty United; 2.30pm, Clonakilty AFC v Drinagh Rangers.
Sunday, November 8th –
PremierHiSpecCars.com Premier Division: 11am, Clonakilty AFC B v Dunmanway Town A; 2.30pm, Lyre Rovers v Drinagh Rangers; 2.30pm, Dunmanway Town v Drinagh Rangers A; 2.30pm, Ardfield v Clonakilty AFC.
OBrienWaterServices.com Championship: 11am, Kilbrittain Rovers v Bunratty United; 11am, Aultagh Celtic v Castletown Celtic; 11am, Skibbereen Celtic v Beara United; 11am, Bay Rovers v Togher Celtic; 2.30pm, Castlelack v Aultagh Celtic B.
Fusion Home Decor WCL Women’s 7’s League: 11am, Aultagh Celtic v Beara United; 11am, Drinagh Rangers A v Dunmanway Town; 12.15pm, Sullane v Drinagh Rangers; 1.30pm, Bunratty United v Bandon.