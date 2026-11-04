Sport

Check out this week's West Cork League fixtures

November 4th, 2026 9:56 AM

By Southern Star Team

Check out this week's West Cork League fixtures Image

Share this article

Prefer Southern Star on Google

West Cork League fixtures for the weekend are as follows:

Thursday, November 5th –

PremierHiSpecCars.com Premier Division: 8.15pm, Ardfield v Dunmanway Town.

ADVERTISEMENT

Saturday, November 7th –

WCL U18 Division: 2.30pm, Togher Celtic v Bunratty United; 2.30pm, Clonakilty AFC v Drinagh Rangers.

Sunday, November 8th –

PremierHiSpecCars.com Premier Division: 11am, Clonakilty AFC B v Dunmanway Town A; 2.30pm, Lyre Rovers v Drinagh Rangers; 2.30pm, Dunmanway Town v Drinagh Rangers A; 2.30pm, Ardfield v Clonakilty AFC.

OBrienWaterServices.com Championship: 11am, Kilbrittain Rovers v Bunratty United; 11am, Aultagh Celtic v Castletown Celtic; 11am, Skibbereen Celtic v Beara United; 11am, Bay Rovers v Togher Celtic; 2.30pm, Castlelack v Aultagh Celtic B.

Fusion Home Decor WCL Women’s 7’s League: 11am, Aultagh Celtic v Beara United; 11am, Drinagh Rangers A v Dunmanway Town; 12.15pm, Sullane v Drinagh Rangers; 1.30pm, Bunratty United v Bandon.

Subscribe to The Southern Star today for less than €2 per week and support local, trusted journalism by clicking here.

Click here to sign up for our sport mailing list and get the best of West Cork delivered straight to your inbox.

Tags used in this article

Share this article

Related content

Recommended