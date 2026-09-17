Check out this weekend’s Co-Op Superstores Cork hurling fixtures 

FRIDAY, SEPTEMBER 18TH
SAHC quarter-final: 7.30pm, Na Piarsaigh v Carrigtwohill in Páirc Uí Rinn.
IAHC quarter-final: 7.30pm, Youghal v Midleton in Dungourney.
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SATURDAY, SEPTEMBER 19TH
SAHC relegation play-off: 4.30pm, Ballyhea v Fermoy in Kildorrery.
PIHC quarter-finals: 5pm, Cloyne v Carrigaline in Páirc Uí Rinn; 7pm, Aghabullogue v Dungourney in Páirc Uí Rinn.
PIHC relegation play-off: 4pm, Lisgoold v Bishopstown in Riverstown.
IAHC quarter-final: 4pm, Mallow v Aghada in Blarney.
IAHC relegation play-off: 4pm, Russell Rovers v Ballygiblin in Rathcormac.
PJHC quarter-final: 4pm, Barryroe v Cloughduv in Enniskeane.
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SUNDAY, SEPTEMBER 20TH
PSHC quarter-finals: 1.30pm, Charleville v Glen Rovers in Mallow; 3.30pm, Kanturk v Sarsfields in Mallow; 4.30pm, Imokilly v St Finbarr’s in Midleton.
PSHC relegation play-off: 2pm, Fr O Neills v Douglas in Carrigtwohill.
SAHC quarter-final: 3pm, Ballinhassig v Watergasshill in Ovens.
PJHC quarter-final: 3.30pm, Argideen Rangers v Ballygarvan in Ballinspittle.
PJHC relegation play-off: 3pm, Nemo Rangers v Milford in Ballyhooly.