Sport

Check out this weekend’s Co-Op Superstores Cork hurling fixtures 

September 17th, 2026 9:39 AM

By Southern Star Team

Check out this weekend’s Co-Op Superstores Cork hurling fixtures  Image
Seán Daly and St Finbarr's take on Imokilly this weekend. (Photo: Paddy Feen)

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FRIDAY, SEPTEMBER 18TH

SAHC quarter-final: 7.30pm, Na Piarsaigh v Carrigtwohill in Páirc Uí Rinn.

IAHC quarter-final: 7.30pm, Youghal v Midleton in Dungourney.

 

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SATURDAY, SEPTEMBER 19TH

SAHC relegation play-off: 4.30pm, Ballyhea v Fermoy in Kildorrery.

PIHC quarter-finals: 5pm, Cloyne v Carrigaline in Páirc Uí Rinn; 7pm, Aghabullogue v Dungourney in Páirc Uí Rinn.

PIHC relegation play-off: 4pm, Lisgoold v Bishopstown in Riverstown.

IAHC quarter-final: 4pm, Mallow v Aghada in Blarney.

IAHC relegation play-off: 4pm, Russell Rovers v Ballygiblin in Rathcormac.

PJHC quarter-final: 4pm, Barryroe v Cloughduv in Enniskeane.

 

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SUNDAY, SEPTEMBER 20TH

PSHC quarter-finals: 1.30pm, Charleville v Glen Rovers in Mallow; 3.30pm, Kanturk v Sarsfields in Mallow; 4.30pm, Imokilly v St Finbarr’s in Midleton.

PSHC relegation play-off: 2pm, Fr O Neills v Douglas in Carrigtwohill.

SAHC quarter-final: 3pm, Ballinhassig v Watergasshill in Ovens.

PJHC quarter-final: 3.30pm, Argideen Rangers v Ballygarvan in Ballinspittle.

PJHC relegation play-off:  3pm, Nemo Rangers v Milford in Ballyhooly.

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