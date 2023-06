Results from West Cork Sciath na Scol football finals

THE West Cork Sciath na Scol football finals were on in Clonakilty on Thursday. Here are all the results, and don't miss next week's Southern Star for an EIGHT-PAGE special with reports and photos of all the teams!

BOYS’ FINALS

Roinn 1 (15 a-side) – Bishop Galvin Central School, Newcestown 2-13 St. Patrick’s, Skibbereen 2-2

Roinn 2 (13 a-side) – Scoil Abán Naofa, Baile Mhúirne 5-9 Gaelscoil Mhichíl Uí Choileáin, Cloch na gCoillte 1-2

Roinn 3 (11 a-side) – Scoil an Chroí Ró Naofa, Castletownbere 2-12 Rath, Baltimore 2-10

Roinn 4 (9 a-side) – Gaelscoil Droichead na Banndan 7-5 Gaelscoil Bheanntraí 2-6

Roinn 5 (9 a-side) – Coomhola 4-4 Ardfield 2-9

Roinn 6 (7 a-side) – Caheragh 5-8 Ahiohill 1-4

Roinn 7 (7 a-side) – Clogagh 6-9 Scoil Chúil Aodh 4-3

GIRLS’ FINALS

Roinn 1 (15 a-side) – St. Joseph’s, Skibbereen 6-8 St. Joseph’s, Clonakilty 2-4

Roinn 2 (13 a-side) – Scoil Naomh Seosamh, Laragh 3-3 Gaelscoil Mhichíl Uí Choileáin, Cloch na gCoillte 1-6

Roinn 3 (11 a-side) – Kealkill 4-7 Castletownshend 3-3

Roinn 4 (9 a-side) – Scoil Fhionnbarra, Béal Átha’n Ghaorthaidh 8-7 Gaelscoil Bheanntraí 4-7

Roinn 5 (9 a-side) – Coomhola 6-5 Ardfield 1-7

Roinn 6 (7 a-side) – Caheragh 6-9 Ballinacarriga 3-3

Roinn 7 (7 a-side) – Scoil Chúil Aodh 6-2 Gurrane 4-5

MIXED FINALS

Roinn 8 (9 a-side) – Maultrahane 5-6 Ballinagree 5-2

Roinn 9 (7 a-side) – Dreeny 6-10 Trafrask 4-7

Roinn 10 (7 a-side) – Kilcolman 5-7 Darrara 0-1

Roinn 11 (7 a-side) – Rusnacahara 6-4 St. Enda’s, Kilnadur 3-6

Roinn 12 (7 a-side) – Derrycreha 4-9 Castledonovan 0-2