TEAM NEWS: Cork hurlers name side for clash with Limerick

THE Cork senior hurling team to play All-Ireland champions Limerick in the Munster Hurling League in Páirc Uí Rinn (2pm) on Sunday is as follows:

CORK (v Limerick): Patrick Collins (Ballinhassig); Conor O'Callaghan(Dromtarriffe), Rob Downey (Glen Rovers), Sean O'Donoghue (Inniscarra); Cathal Cormack (Blackrock), Ciarán Joyce (Castlemartyr), Cormac O’Brien (Newtownshandrum); Tommy O'Connell (Midleton)’ Brian O'Sullivan (Kanturk); Conor Cahalane (St. Finbarr’s), Conor Lehane (Midleton), Luke Meade (Newcestown); Cormac Beausang (Midleton), Brian Hayes (St Finbarr’s), Shane Barrett (Blarney).

SUBS: Ger Collins (Ballinhassig), Eoin Roche (Bride Rovers), Sean O'Leary Hayes (Midleton), Damien Cahalane (St. Finbarr’s), Eoin Downey (Glen Rovers), Sam Quirke (Midleton), Brian Roche (Bride Rovers), Sean Twomey (Courcey Rovers), Patrick Horgan (Glen Rovers), Colin Walsh (Kanturk), Declan Dalton (Fr O’Neills).