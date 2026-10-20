Hamilton High School made to work for derby win against Corn Uí Mhuirí debutants Mount Saint Michael

HAMILTON High School are off the mark in the TUS Corn Uí Mhuirí after beating Mount Saint Michael Rosscarbery by 2-13 to 1-9 in a cagey West Cork derby.
Second-half goals from Paul Cremin and Ronan Sheehy were decisive in a game that saw Hammies lead 0-5 to 0-3 at half-time.
Corn Uí Mhuiri debutants Mount Saint Michael put in a gallant display and had Luke O’Neill on top form with 0-6, but Hammies’ experience showed.
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‘We just got the job done,’ Hammies boss Paddy Lordan said afterwards.
‘We had quite a young team out so delighted to get the win really.’
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Next up for the Bandon school is a group game with IS Killorglin.
Mount Saint Michaels face St Francis College Rochestown, who beat Killorglin 2-11 to 0-13 in their group opener.
Scorers - Hamilton HS: Liam Ryan 0-5 (1f, 1 45); Ronan Sheehy 1-1; Paul Cremin 1-0; Aidan O’Driscoll 0-3; Conail Hurley (f), Paul Deasy, Oran Coughlan, Jack Allen 0-1 each. Mount Saint Michael: Luke O’Neill 0-6 (2f, 2 2ptf); Joseph McCarthy 1-1; Milo Kinsella, Oran O’Donovan 0-1 each.
Hamilton HS: Rory Curtin (Valley Rovers); Adam Browne (do), Cathal Murphy (do), Harry Forbes (Ahan Gaels); Aidan O’Driscoll (Bandon), Donncha O’Mahony (Newcestown), Conor Murphy (Ahan Gaels); Paul Deasy (Argideen Rangers), Olan Kelly (Newcestown); Oran Coughlan (Bandon), Donal McSweeney (Newcestown), Paul Cremin (Valley Rovers); Liam Ryan (Owen Gaels), Conail Hurley (Bandon), Ronan Sheehy (Kilbrittain). Subs: Gearoid Donegan (Owen Gaels) for P Cremin (37); Rory Fleming (Ahan Gaels) for G Donegan (41, inj); Jack Allen (Newcestown) for R Sheehy (53); Niall Egan (Kilbrittain) for D McSweeney (59).
Mount Saint Michael: Ciaran Campbell (Carbery Rangers); Jack Coakley (Clann na nGael), Cormac O’Donovan (Carbery Rangers), Felix Winkleman (St James); David O’Brien (do), Sean Murphy (Carbery Rangers), Michael McCarthy (do); Milo Kinsella (Kilmacabea), Luke O’Neill (Carbery Rangers); Kevin Duffy (do), Cathal O’Loughlin (St James), Oran O’Donovan (Kilmacabea); Joe O’Donovan (Kilmacabea), Joseph McCarthy (do), Killian Fitzpatrick (Carbery Rangers). Subs: Steven McCarthy (Kilmacabea) for K Fitzpatrick (51); Iarla Crowley (Carbery Rangers) for K Duffy (60).
Referee: Michael Collins (Clonakilty).
Read Thursday’s Southern Star for the full report and reaction.