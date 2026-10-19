Sport

Check out the upcoming West Cork League fixtures

October 19th, 2026 10:46 AM

By Southern Star Team

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Tuesday, October 20th

FAI Oscar Traynor 26/27: 8pm, West Cork League v Cork Business League.

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Wednesday, October 21st

2026 WCL U18 Division: 7.30pm, Bunratty United v Skibbereen AFC.

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Friday, October 23rd

PremierHiSpecCars.com Premier Division: 8.30pm, Bunratty United v Drinagh Rangers A.

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Saturday, October 24th

2026 WCL U18 Division: 12pm, Bay Rovers v Togher Celtic; 1pm, Skibbereen AFC v Clonakilty AFC; 2.30pm, Drinagh Rangers v Bunratty United.

OBrienWaterServices.com Championship: 3pm, Castlelack v Aultagh Celtic B.

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Sunday, October 25th

Fusion Home Decor WCL Women's 7s League: 11am, Bunratty United Women v Lyre Rovers Ladies; 12.15pm, Sullane FC Women v Bandon Women; 11am, Drinagh Rangers Women v Dunmanway Town Women.

PremierHiSpecCars.com Premier Division: 11am, Togher Celtic v Lyre Rovers; 2.30pm, Ardfield v Dunmanway Town.

OBrienWaterServices.com Championship: 11am, Skibbereen Celtic v Clonakilty AFC B; 11am, Aultagh Celtic v Castletown Celtic; 11am, Bay Rovers v Beara United; 11am, Dunmanway Town A v Kilbrittain Rovers.

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