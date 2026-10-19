Check out the upcoming West Cork League fixtures

Tuesday, October 20th
FAI Oscar Traynor 26/27: 8pm, West Cork League v Cork Business League.
***
ADVERTISEMENT
Wednesday, October 21st
2026 WCL U18 Division: 7.30pm, Bunratty United v Skibbereen AFC.
***
Friday, October 23rd
PremierHiSpecCars.com Premier Division: 8.30pm, Bunratty United v Drinagh Rangers A.
***
Saturday, October 24th
2026 WCL U18 Division: 12pm, Bay Rovers v Togher Celtic; 1pm, Skibbereen AFC v Clonakilty AFC; 2.30pm, Drinagh Rangers v Bunratty United.
OBrienWaterServices.com Championship: 3pm, Castlelack v Aultagh Celtic B.
***
Sunday, October 25th
Fusion Home Decor WCL Women's 7s League: 11am, Bunratty United Women v Lyre Rovers Ladies; 12.15pm, Sullane FC Women v Bandon Women; 11am, Drinagh Rangers Women v Dunmanway Town Women.
PremierHiSpecCars.com Premier Division: 11am, Togher Celtic v Lyre Rovers; 2.30pm, Ardfield v Dunmanway Town.
OBrienWaterServices.com Championship: 11am, Skibbereen Celtic v Clonakilty AFC B; 11am, Aultagh Celtic v Castletown Celtic; 11am, Bay Rovers v Beara United; 11am, Dunmanway Town A v Kilbrittain Rovers.