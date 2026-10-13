Check out the upcoming West Cork League fixtures

Thursday, October 15th
PremierHiSpecCars.com Premier Division
7.30pm, Drinagh Rangers A v Drinagh Rangers
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Sunday, October 18th
PremierHiSpecCars.com Premier Division
11am, Drinagh Rangers A v Ardfield
11am, Dunmanway Town v Lyre Rovers
2.30pm, Clonakilty AFC v Togher Celtic
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OBrienWaterServices.com Championship
11am, Castlelack v Aultagh Celtic
11am, Castletown Celtic v Skibbereen Celtic
11am, Clonakilty AFC B v Kilbrittain Rovers
11am, Bay Rovers v Dunmanway Town A
2.30pm, Aultagh Celtic B v Beara United
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11am, Dunmanway Town v Sullane FC in Dunmanway
12.15pm, Lyre Rovers v Aultagh Celtic in Dunmanway
11am, Bandon v Drinagh Rangers A in Bandon
11am, Beara United v Bunratty United in Bantry