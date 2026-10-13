Sport

Check out the upcoming West Cork League fixtures

October 13th, 2026 10:15 AM

By Southern Star Team

Check out the upcoming West Cork League fixtures Image

Share this article

Prefer Southern Star on Google

Thursday, October 15th

PremierHiSpecCars.com Premier Division

7.30pm, Drinagh Rangers A v Drinagh Rangers 

 

ADVERTISEMENT

***

Sunday, October 18th

PremierHiSpecCars.com Premier Division

11am, Drinagh Rangers A v Ardfield

11am, Dunmanway Town v Lyre Rovers

2.30pm, Clonakilty AFC v Togher Celtic

 

***

OBrienWaterServices.com Championship

11am, Castlelack v Aultagh Celtic

11am, Castletown Celtic v Skibbereen Celtic

11am, Clonakilty AFC B v Kilbrittain Rovers

11am, Bay Rovers v Dunmanway Town A 

2.30pm, Aultagh Celtic B v Beara United

 

***

Fusion Home Decor WCL Women's 7's League

11am, Dunmanway Town v Sullane FC in Dunmanway

12.15pm, Lyre Rovers v Aultagh Celtic in Dunmanway

11am, Bandon v Drinagh Rangers A in Bandon

11am, Beara United v Bunratty United in Bantry

Subscribe to The Southern Star today for less than €2 per week and support local, trusted journalism by clicking here.

Click here to sign up for our sport mailing list and get the best of West Cork delivered straight to your inbox.

Tags used in this article

Share this article

Related content

Recommended